البرلمان العربي: تنظيم السعودية لمؤتمر المانحين لليمن دور ريادي لها في ظل أزمة كورونا

ثمن الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي عاليًا تنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًا غدًا الثلاثاء.





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وأكد رئيس البرلمان العربي أن دعوة المملكة لعقد هذا المؤتمر تأتي امتدادًا لمساهمتها الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني ورفع المعاناة الإنسانية عنه، وتعكس الدور الريادي للمملكة باعتبارها الداعم الأول لليمن وأكبر الممولين لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.





وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أهمية توقيت عقد المؤتمر في ضوء التداعيات الصحية والاقتصادية التي تفرضها جائحة كورونا بهدف مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يأتي استكمالًا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن والتي كان آخرها تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة لعام 2020 م، وتوقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعدد من العقود لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد في الجمهورية اليمنية.





وشدد رئيس البرلمان العربي على أن المؤتمر سيسهم بشكل كبير في حشد التمويل اللازم لدعم البرامج الإغاثية والإنسانية والتنموية لمساعدة الشعب اليمني في تحسين أوضاعه المعيشية.



