أكد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار العمل بالخطة الاستثنائية لغسيل شبكات المياه بمختلف نطاق المحافظة في ظل الظروف الراهنة لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد خلال شهر يونيو الجارى.





يأتي هذا فى إطار تخفيف تداعيات فيروس كورونا على المواطنين ولضمان توافر المياه لاستخدامها فى أعمال التطهير والتعقيم.





حيث أوضح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية تم تقليل فترة غسيل الشبكات والخزانات بحيث تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا بدلا من الرابعة والنصف مساءً





وأكد أنه يتم التنسيق الكامل بين فروع شركة مياه الشرب كل فى نطاقه ورؤساء الوحدات المحلية والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير وكذا التعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظا على صحة المواطنين.





وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة.







كما تنوه عن أنه فى حالة ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.





كما تعلن الشركه أنه فى حالة أى شكوى من جودة المياه يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على واتس آب على رقم 01220906668.