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أخبار العالم

طوكيو تبدأ المرحلة الثانية من خارطة التعافي من كورونا بعد انخفاض أعداد الإصابة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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أ ش أ
بدأت العاصمة اليابانية ( طوكيو ) اليوم /الإثنين/ المرحلة الثانية من خارطة التعافي من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد انخفاض نسب الإصابة بالفيروس الوبائي.

وذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية ، أن المرحلة الثانية تسمح بتخفيف مزيد من القيود التي فرضت على المحال التجارية، فضلا عن استئناف العمل في المدارس والمسارح والصالات الرياضية؛ وذلك بعد انخفاض ذروة الإصابة ب"كورونا" ، حيث سجل إصابة خمس حالات فقط في ( طوكيو ) أمس /الأحد/ وهي المرة الأولى التي تقل فيها أعداد الإصابات عن عشر حالات منذ ستة أيام.

وكانت حكومة طوكيو قد أعلنت خطة رفع القيود خلال أسبوعين مع تقييم مدى الإصابة بـ"كورونا"، ويتوقع أن يتم الانتقال إلى المرحلة المقبلة قبل الموعد المخطط لها في حالة استمرار انخفاض أعداد الإصابة.

ويراقب المسئولون اليابانيون الوضع عن كثب قبل أن يقرروا الانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة التعافي، والتي تشمل إعادة فتح الحانات وقاعات "الكاريوكي".
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