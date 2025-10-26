قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. استكمال محاكمة فادي خفاجة بتهمة سب مجدي كامل
شيخ الأزهر: أحيي الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية وشجاعتهم تجسد الضمير الإنساني
شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة مع أخي الراحل البابا فرنسيس جسدت ضمير العالم الحر
عضو اتحاد الكرة السابق: لم نتخذ قرارا بإيقاف دونجا في أزمة السوبر الماضي
شيخ الأزهر: لا سلام بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
المصري يتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة تعريفة الركوب وإزالة تعديات الباعة الجائلين

جولة ميدانية لمحافظ الاسكندرية
جولة ميدانية لمحافظ الاسكندرية
أحمد بسيوني

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم جولة لتفقد منطقة الكيلو ٢١ بنطاق حي العجمي ؛ وذلك في إطار حرصه على المتابعة المستمرة لالتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة و إزالة تعديات الباعة الجائلين على طريق العام  ومراقبة أسعار السلع  والاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين بجميع الأحياء.

وخلال جولته أسفل كوبري الكيلو 21، تابع المحافظ أسعار السلع والمعروضات، مشدداً على ضرورة التزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار مع توجيه  البائعين ببيع السلع  بأسعار مناسبة وعدم استغلال المواطنين والمغالاة في الأسعار، كما كلف  المحافظ رئيس حي العجمي بازالة تعديات الباعة الجائلين  على الطريق العام وذلك لتسهيل حركة المرور والمارة بالشارع وازالة كافة وصلات الكهرباء المخالفة، بإلإضافة إلى تفقد تراخيص المحال وإعدام الأغذية مجهولة المصدر  والغير صالحة للاستهلاك التي تم ضبطها ببعض المحال.

هذا وقد تفقد محافظ الإسكندرية المخابز بشارع الصفا بداية كوبري ال٢١ ، و استفسر عن سعر الرغيف ووزنه، كما استمع أثناء المرور لشكاوى ومطالب المواطنين ،موجهاً إدارة المرور بعمل حملات دورية على المواقف للتأكد من توفر وسائل مواصلات ومتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة؛ بإلإضافة إلى مراجعة تراخيص سيارات الأجرة اسفل  كوبري الكيلو ٢١ و متفرعاته ، كما أكد على الحد من تواجد المشردين أسفل كوبري ال ٢١  من خلال التنسيق  مع مديرية أمن الإسكندرية وكذلك إدارة المرور لتكثيف التواجد الميداني وسحب تراخيص المركبات المخالفة لمنع التكدس المروري بالمنطقة.

وفي ختام جولته؛ حرص المحافظ على تفقد إحدى المستشفيات التي تخدم قطاع كبير من المواطنين بحي العجمي؛ وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والمستلزمات، حيث استفسر سيادته من المسؤولين بالمستشفي عن أعداد المترددين اليومية و عن تواجد كافة التخصصات بها، و أسعار الدخول للعيادات الخارجية ،هذا وقد جاءت الجولة بحضور سكرتير عام مساعد المحافظة ورئيس حي العجمي وجميع الجهات التنفيذية المعنية .

