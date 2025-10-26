محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة تعريفة الركوب وإزالة تعديات الباعة الجائلين

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم جولة لتفقد منطقة الكيلو ٢١ بنطاق حي العجمي ؛ وذلك في إطار حرصه على المتابعة المستمرة لالتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة و إزالة تعديات الباعة الجائلين على طريق العام ومراقبة أسعار السلع والاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين بجميع الأحياء.

وخلال جولته أسفل كوبري الكيلو 21، تابع المحافظ أسعار السلع والمعروضات، مشدداً على ضرورة التزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار مع توجيه البائعين ببيع السلع بأسعار مناسبة وعدم استغلال المواطنين والمغالاة في الأسعار، كما كلف المحافظ رئيس حي العجمي بازالة تعديات الباعة الجائلين على الطريق العام وذلك لتسهيل حركة المرور والمارة بالشارع وازالة كافة وصلات الكهرباء المخالفة، بإلإضافة إلى تفقد تراخيص المحال وإعدام الأغذية مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك التي تم ضبطها ببعض المحال.

هذا وقد تفقد محافظ الإسكندرية المخابز بشارع الصفا بداية كوبري ال٢١ ، و استفسر عن سعر الرغيف ووزنه، كما استمع أثناء المرور لشكاوى ومطالب المواطنين ،موجهاً إدارة المرور بعمل حملات دورية على المواقف للتأكد من توفر وسائل مواصلات ومتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة؛ بإلإضافة إلى مراجعة تراخيص سيارات الأجرة اسفل كوبري الكيلو ٢١ و متفرعاته ، كما أكد على الحد من تواجد المشردين أسفل كوبري ال ٢١ من خلال التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وكذلك إدارة المرور لتكثيف التواجد الميداني وسحب تراخيص المركبات المخالفة لمنع التكدس المروري بالمنطقة.

وفي ختام جولته؛ حرص المحافظ على تفقد إحدى المستشفيات التي تخدم قطاع كبير من المواطنين بحي العجمي؛ وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والمستلزمات، حيث استفسر سيادته من المسؤولين بالمستشفي عن أعداد المترددين اليومية و عن تواجد كافة التخصصات بها، و أسعار الدخول للعيادات الخارجية ،هذا وقد جاءت الجولة بحضور سكرتير عام مساعد المحافظة ورئيس حي العجمي وجميع الجهات التنفيذية المعنية .