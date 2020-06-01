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أخبار البلد

لمزارعي القطن.. نشرة بالتوصيات الفنية خلال شهر يونيو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي نشرة بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها خلال شهر يونيو. 

وتمثلت التوصيات في الآتي: 

موالاة الري بإحكام بإستخدام الحوال دون تغريق أو تعطيش كل 12-15 يوما حسب حالة الجو وتجنب الري وقت الظهيرة وتجنب تعطيش النباتات وتقصير فترات الري في الأراضي التي بها نسبة من الأملاح وتجنب الإفراط في الري. 


المداومة على مقاومة الحشائش.


علاج الهياج الخضري بالرش بمادة البيكس مرتين الأولى بعد الوسواس والثانية عند التزهير بمعدل 30 جم مادة فعالة للفدان أو التطويش بإزالة القمة النامية.


علاج الربط المبكر بالرش بمحلول اليوريا 1-2 % مع إضافة البوتاسيوم. 
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