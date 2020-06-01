في عيد ميلاد مورجان فريمان .. اكتشف موهبته بسبب موقف محرج

واحد من أهم نجوم السينما الامريكية والعالمية ،وصاحب الأدوار الهامة والصعبة انه النجم العالمي مورجان فريمان الذي يصادف اليوم الأول من شهر يونيو.





ما لا يعرفه الكثيرين عن مورجان فريمان انه اكتشف حبه للتمثيل بالصدفة ،عندما قررت معلمته معاقبته لمضايقة زميلته بأن يجلس على الكرسي

وجسد لها بمشهد تمثيلي ما فعله ومن هنا شعر النجم الامريكي الشهير بـ ولعه وعشقه لهذه المهنة.





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قبل احتراف مورجان فريمان التمثيل خدم في القوات الجوية الأمريكية بين 1955 الى 1959.





يتقن مورجان فريمان حديث اللغة الفرنسية بطلاقة وذلك بعد دراسته في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، كما يعد مورجان فريمان الممثل الامريكي ذو اصول افريقية الوحيد الذي حصل على 3 جوائز اوسكار في 3 فئات مختلفة.



