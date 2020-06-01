أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقدم برنامجا جديدا على قناة الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس منح الدوري لـ الأهلي

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تشهد قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة العديد من التغييرات بشان برامجها التي تبث يوميًا في ظل السعي إلى ظهور القناة فى أفضل شكل ممكن.





مصادر: اتحاد الكرة يدرس تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغاء الموسم

أصبح هناك اتجاه يسود داخل اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم بشأن تتويج الأهلي بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم الكروي الجاري في حال إلغاء المسابقة.





كشف الإعلامي أحمد شوبير،نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق سبب اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، مع اللجنة القانونية.





ارتبط انتقال محمد إبراهيم ، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة إلى الأهلي كاسم بارز ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





اقترب حسام حسن ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، من الانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





كشفت تقارير أجنبية عن تطورات مهمة بشأن إحدى الصفقات الكبرى التي يحاول نادي النصر السعودي إبرامها لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



يقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، أيقونة نادي برشلونة، مستويات خارقة للعادة طيلة مسيرته الطويلة التي قضاها بين صفوف النادي الكتالوني.

















