هل ينتقل لـ الأهلي؟.. وكيل لاعبين يثير الغموض بشأن مستقبل محمد إبراهيم





ونشر عرفه صورة له رفقة محمد إبراهيم عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك" ناشرا عليها شعار النادي الأهلي





ومن جانبه كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه النهائي من محمد إبراهيم ابن نادي الزمالك ، وصانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بمصر المقاصة.



وقال إن الأخير لاعب جيد ومميز لكنه ليس ضمن الحسابات الفنية للسويسري وقال إن الأخير لاعب جيد ومميز لكنه ليس ضمن الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر للموسم الجديد.



وأضاف أن كل ما تردد في هذا الشأن حول التفاوض أو الحصول علي توقيع محمد ابراهيم لم يحدث علي الإطلاق وربما يرتبط بتسويق وكلاء لاعبين ولكن لا علاقة للنادي بتلك القضية .