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رياضة

بعد اهتمام الأهلي .. اِعرف تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى
ارتبط انتقال محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة إلى الأهلي كاسم بارز ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأشارت العديد من التقارير الصحيفة، إلى وجود اهتمام من قبل النادي الأهلى بالتعاقد مع اللاعب فى ظل القناعات الكاملة بقدراته الفنية وقدرته على الظهور المميز مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.


وفى هذا السياق ، أكد مصدر مطلع داخل نادى مصر المقاصة أن محمد إبراهيم باق مع الفريق ولا يوجد أى مؤشر لرحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.



وأضاف : " محمد إبراهيم وقع للمقاصة لمدة موسمين عندما انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من الزمالك فى صفقة انتقال حر " 


ويعد محمد إبراهيم واحدا من نجوم الزمالك السابقين ومنتخب مصر ولكنه رحل عن القلعة البيضاء بعد خلافات مستمرة مع إدارة النادى .
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