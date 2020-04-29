AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رفض عروض الأهلي | محمد إبراهيم: لن أستمر مع المقاصة وسأنتقل لناد آخر..فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:47 م
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
Advertisements
حسن العمدة
كشف محمد إبراهيم صانع ألعاب نادي الزمالك السابق ، ومصر المقاصة الحالي ، عن تلقيه عرضا من النادي الأهلي.

وقال إبراهيم ، عبر قناة اون تايم ، تلقيت العديد من العروض من جانب النادي الأهلي ولكني كنت ارفضها كل مرة.

وشدد ابراهيم ، لم أفكر إطلاقا في الانتقال للأهلي، ولن أعيد التفكير بسبب الأموال، لست من نوعية اللاعبين الذين ينظرون إلى الأموال

واختتم محمد إبراهيم تصريحاته أنه لم يجدد لمصر المقاصة وقد ينتقل لناد آخر.

وينتهي عقد محمد إبراهيم مع مصر للمقاصة حتي 2021، و يحق له التوقيع لأي ناد في الميركاتو الشتوي .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد إبراهيم: كل المدربين استجابوا لـ إدارة الزمالك بعدم اشتراكي في المباريات إلا واحد.. فيديو

ترشيحاتنا

المفتي يصحح خطأ عند الإفطار يخالف سنة الرسول

آخر ظهور لـ أحمد العوضي من مسلسل الاختيار.. وإحدى متابعيه: ماما بتدعي عليك

بشرى سارة.. منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام تضاف للأجر الأساسي أول يوليو

لفظ خارج من رامز جلال عن دينا الشربينى و ياسمين رئيس.. فيديو

دعوى قضائية لإنهاء عمل زوجة الإرهابى هشام عشماوى

لهذه الأسباب لا يمكن لأحد وقف برنامج رامز مجنون رسمي.. تفاصيل

AdvertisementS

محمد إبراهيم: كل المدربين استجابوا لـ إدارة الزمالك بعدم اشتراكي في المباريات إلا واحد.. فيديو

مرتضي منصور: الزمالك سيكمل الدورى.. ومنع الإعارات في الفريق

حسام حسن ينقلب على الأهلى ويغازل الزمالك

فايلر السبب.. أزمة كبرى تعرقل انتقال صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديو

شوبير يهاجم الكاف بسبب مباراتي الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

أجبرت على الخروج في مباراة الجونة.. محمد إبراهيم يكشف تدخل مرتضى منصور فى التشكيل.. فيديو

رفض عروض الأهلي | محمد إبراهيم: لن أستمر مع المقاصة وسأنتقل لناد آخر..فيديو

وائل رياض لـ حسام عشور: عجبني إنك مستسلمتش لـ الأهلي

اتحاد الكرة يصدم أندية الدورى بشأن فترة الإعداد للاستئناف.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يصدم الأندية.. قائمة الأهلي.. فرمان جديد من مرتضى منصور.. عبدالحفيظ في ورطة بسبب رامز

هكذا علق أحمد عيد عبد الملك على صورته مع محمد صلاح

عودة الدوري المصري.. سيناريوهات اتحاد الكرة تنتظر قرار وزارة الرياضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافية في البيت.. طريقة عمل سموزي الموز بالنوتيلا

باليورو.. سعر حلق ياسمين رئيس فى برنامج رامز جلال

هنخس في رمضان.. مشروب خارق تناوله مرتين بعد الإفطار لحرق الدهون