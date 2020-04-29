رفض عروض الأهلي | محمد إبراهيم: لن أستمر مع المقاصة وسأنتقل لناد آخر..فيديو

كشف محمد إبراهيم صانع ألعاب نادي الزمالك السابق ، ومصر المقاصة الحالي ، عن تلقيه عرضا من النادي الأهلي.





وقال إبراهيم ، عبر قناة اون تايم ، تلقيت العديد من العروض من جانب النادي الأهلي ولكني كنت ارفضها كل مرة.





وشدد ابراهيم ، لم أفكر إطلاقا في الانتقال للأهلي، ولن أعيد التفكير بسبب الأموال، لست من نوعية اللاعبين الذين ينظرون إلى الأموال





واختتم محمد إبراهيم تصريحاته أنه لم يجدد لمصر المقاصة وقد ينتقل لناد آخر.





وينتهي عقد محمد إبراهيم مع مصر للمقاصة حتي 2021، و يحق له التوقيع لأي ناد في الميركاتو الشتوي .





