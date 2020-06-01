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أخبار العالم

أول يوليو.. الرئيس الروسي يحدد موعد التصويت على التعديلات الدستورية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمصادقة على تحديد الأول من يوليو المقبل موعدا لإجراء التصويت على التعديلات الدستورية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله خلال اجتماع مع إدارة اللجنة المركزية للانتخابات، قوله: "في الحقيقة يبدو يوم 1 يوليو موعدا مناسبا تماما لإجراء التصويت العام في روسيا".

واعتبر الرئيس الروسي هذا الموعد ممتازا من الناحية القانونية، حيث إن الإعلان عن إجراء التصويت في 1 يوليو أي بعد 30 يوما سيمنح الناس فرصة كافية لإعادة دراسة كل التعديلات المقترحة وتحديد الموقف النهائي منها.

ووجه بوتين الدعوة إلى المواطنين للمشاركة بشكل فعال في التصويت العام على التعديلات الدستورية، فيما وجه لكل من الهيئة الفدرالية للمراقبة في مجال حقوق الإنسان، واللجنة المركزية للانتخابات، والسلطات المحلية في الأقاليم مطالبا إياهم بالاهتمام الخاص بالمسائل المتعلقة بالأمن الصحي.

ولفتت قناة روسيا اليوم إلى أن رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، إيلا بامفيلوفا، اقترحت منح المواطنين إمكانية لبدء الإدلاء بأصواتهم قبل 6 أيام من اليوم الرسمي لإجراء التصويت، مبررة ذلك بأن الهدف من هذا الإجراء يكمن في "التقليل من الاتصالات بين الناس لأدنى درجة ممكنة وتقليص احتمال الإصابة بكورونا من خلال التصويت إلى مستوى الصفر".     

وكانت استطلاعات رأي أشارت إلى تراجع شعبية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على خلفية تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا والارتفاع الشديد في عدد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الماضية.

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