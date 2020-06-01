خروج 14 متعافى من عزل كفر الزيات.. وإلغاء جميع الإجازات للأطباء

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، خروج ما يقرب من 14 متعافى من مصابي عدوى "كورونا المستجد" عقب تحول حالات الإصابة من إيجابية إلي سلبية من أقسام العزل الصحي بمستشفي كفرالزيات العام وهو ما لاقى استحسان أفراد أسرهم وعائلاتهم.





صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، لافتا إلى أنه يتم توفير الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة لكافة مصابي ومرضي "كورونا" على مستوي كافة أقسام العزل بالمستشفيات العامة بقري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون والسنطة وسمنود وقطور .





وأصدر وكيل وزارة الصحة فى تعليماته إلي مساعديه ومدير الإدارات الصحية بتنفيذ القرار رقم 7 لسنة 2020 والقطاعات المالية والإدارية ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة المركزية والنوعية بأهمية إلغاء كافة الإجازات الاستثنائية الممنوحة من وكيل الوزارة للعاملين بمديرية الصحة بمختلف وظائفهم مع استدعائهم فورا لعودتهم للعمل.





وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه أعطى توجيهاته العاجلة بعودة كافة أفراد الفريق الطبي الحاصلين على إجازة تفرغ للدراسة، وتأجيل الإجازات الوجوبية لحين انتهاء حالة الطوارئ فى الوقت الراهن .





وشدد "حميدة " على تنفيذ كافة قرارات الإعفاءات السابق منحها من الحجر الصحي ويتم ادراجهم بجداول العمل بالحجر الصحي، على ان تمنح الإعفاءات الخاصة بالحجر الصحي بعد العرض على اللجان الطبية العليا برئاسة فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي وكذالك الإجازات المرضية.





وأكد وكيل الصحة أنه تم البدء فى تفعيل توزيع شنط الأدوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا وتوصيلها للمنازل، مضيفا أنه تم حتى الآن توزيع شنط الدواء على 35 مريضا فى الآونة الأخيرة .





كما أشار وكيل الصحة إلى تفعيل اوامر صرف للشركات الموردة لصرف الدواء للحالات المخالطة، وهناك جزء متاح من هذه الأدوية، على الإدارات الصحية للتوزيع على الحالات البسيطة فى المنازل.



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