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فن

دنيا سمير غانم: الفانز بيدلعوني .. شاهد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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ندى فكرى
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت دنيا علي الصورة قائلة: الفانز بتوعي بيدلعوني.

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: بندلعك عشان بحبكك اوي بجد.

وتابعت اخري قائلة: قمر يا دودي بجد وتستاهلي الدلع.

وأضافت أحد معجبيها: عشان بنحبك يارب تكون عجبتك.

وجدير بالذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم شاركت في النسخة الإعلانية لحملة تبرعات مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأغنية تحمل رسالة شكر من القلب إلى كل من يساهمون بالتبرعات لدعم المرضى وخاصة مرضى القلب في ظل هذه الظروف الصعبة، لاحتياجهم رعاية مستمرة وخدمة دقيقة على مدار الساعة حتى في وقت الأزمات لإنقاذ حياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
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