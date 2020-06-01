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أخبار العالم

المصائب لا تأتي فرادى .. فيروس إيبولا يضرب الكونغو الديمقراطية من جديد في زمن كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أطلق وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية، إيتيني لونجوندو، اليوم الاثنين، تحذيرات شديدة من موجة انتشار جديدة لـ فيروس إيبولا في البلاد.


ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن لونجوند قوله في كينشاسا: "يمكنني أن أؤكد أن لدينا موجة انتشار جديدة لإيبولا في مباندانكا (شمالي البلاد)، مشيرا إلى أن المعهد القومي لأبحاث الطب الحيوي أثبت إيجابية العينات للفيروس.


وأضاف لونجوند أن الموجة الحالية تسببت بالفعل في وفاة أربعة أشخاص حتى الآن.


وهذه هي الموجة العاشرة في الدولة الواقعة بوسط افريقيا والتي تكافح فيروس الإيبولا، وتعتبر ثاني موجة مميتة للفيروس.
 

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن الفيروس حصد أكثر من 2200 شخص.


وعانت الكونغو الديمقراطية من أسوأ انتشار للحصبة في العالم العام الماضي وتكافح حاليا انتشار فيروس كورونا.


وتواجه مكافحة هذه الأوبئة صعوبة جراء قتال الميليشيات في بعض المناطق بالبلاد وعدم ثقة السكان في العاملين الطبيين الذين يتم إرسالهم لمساعدتهم.
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