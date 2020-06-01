عشرات المدن الأمريكية تعلن حظر التجول أو تمديده مع استمرار مظاهرات مقتل فلويد

واصل عمداء المدن وحكام الولايات الأمريكية على مدار اليوم، الإثنين، إعلان حظر التجول أو تمديده في المناطق التي شهدت مظاهرات عنيفة على خلفية مقتل المواطن الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية، جورج فلويد، على يد رجل شرطة أبيض.





وأعلنت مدينتان في ولاية كاليفورنيا حظر التجول، وقال عمدة مدينة لونج بيتش إنه سيفرض حظر التجول من الساع الواحدة مساء في المناطقة التجارية ومن الرابعة مساء في بقية مناطق المدينة.





وقال العمدة جارسيا إن غالبية المجموعة الاحتجاجية كانت سلمية يوم الأحد لكن مجموعة صغيرة أحدثت فوضى. قال:"علي أن أخبركم ، أن ذلك كان مسيئا".





كما ستطبق مدينة ريفرسايد حظر تجوال من الساعة 7 مساءً. من الاثنين حتى 6 صباحًا بتوقيت واشنطن.





وتخضع أيضا مدن كاليفورنيا الأخرى، بما في ذلك سانتا مونيكا وبيفرلي هيلز، لحظر التجول اليوم.





وقالت مدينة أورلاندو إن حظر التجول المفروض خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الاحتجاجات سيظل ساريًا من الساعة 10 مساءً. اليوم إلى الخامسة صباحًا الثلاثاء، وفقًا لتغريدة من حساب المدينة على تويتر.





كذلك تم تمديد الحظر في مدينة أتلانتا لليوم الثالث على التوالي، من الساعة الـ9 مساءً، وحتى الشروق.





بينما مددت مدينة فيلادلفيا الحظر الكامل في جميع أنحاء المدين من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحا، ويستثنى من ذلك من يخرجون من منازلهم للضرورة، وبالمثل مدينة لوس أنجلوس.





وسيدخل حظر التجول على مستوى مدينة نيويورك حيز التنفيذ الليلة بدءًا من الساعة 11 مساءً. حتى الساعة 5 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، وفقًا لبيان صادر عن مكتب حاكم الولاية أندرو كومو.





وستخضع سان فرانسيسكو لحظر التجول مجددًا الليلة ابتداءً من الساعة 8 مساءً. وينتهي يوم الثلاثاء الساعة 5 صباحًا بالتوقيت المحلي.





وأعلنت السلطات الحكومية في ولاية مينسوتا الأمريكية، اليوم الاثنين، قرارا بمد حظر التجول في الولاية لمدة يومين إضافيين.





كانت ولاية واشنطن أعلنت اليوم تمديد حظر التجول في البلاد لمدة يومين بدءا من الساعة السابعة مساءا.





وتقول شبكة "سي إن إن" إن 40 مدينة على الأقل في 23 ولاية فرضت حظر التجول واستعانت بأعضاء الحرس الوطني.



