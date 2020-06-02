AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أفضل 2 ماسك لشعر الأطفال

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:00 ص
ماسك شعر الأطفال
ماسك شعر الأطفال
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تبحث كل أم عن أفضل طريقة للاهتمام بشعر طفلتها، لذلك تتساءلن عن أفضل طريقة لعمل ماسك لشعر الطفلة وعل يفيد حقا فى شعر الطفلة ليمنحها فى الكبر شعر طويل قوى ولامع.

تقدم الشيف رضوى الشرشابي طريقة عمل ماسك الشعر للأطفال.

-اخلطي صفار بيضة واحدة على كوب زبادي وملعقة جل صبار

-ضعي المكون على الشعر واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بماء فاتر

المايونيز لتنعيم الشعر

يمكنك وضع المايونيز خام على الشعر، أو خلطة مع بيضة أو عسل

اقرا أيضا 

ماسك لتغذية شعر طفلك 

قومي بفرد المزيج على الشعر واتركيه يتشبع جيدًا ثم اشطفيه بالماء الفاتر قبل غسله

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استغلى قعدة البيت ورجعي جمالك.. 3 ماسكات غير معروفة لتفتيح وتنظيف وعلاج البشرة

ماسك كريم لفرد الشعر جربيه

استعيدي جمال شعرك.. 5 ماسكات من البيض لخصلات ناعمة ومفرودة

ترشيحاتنا

كيف صلى النبي بالأنبياء بعد وفاتهم في رحلة الإسراء؟ الإفتاء ترد.. فيديو

رب أسرة يعالج أبناءه وشقيقه ووالدته من فيروس كورونا في المنزل

شادي محمد يرد على حسام عاشور بعد تصريحاته ضد إدارة الأهلي ..فيديو

برفسيور إيطالي: 4 لقاحات لفيروس كورونا اجتازت الاختبارات.. فيديو

إصابة كريم رمزي مذيع قناة أون تايم سبورت بفيروس كورونا

علاج منزلي لالتهاب الحلق الشديد.. بـ 7 طرق مختلفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة برابهام BT62 الخارقة موديل 2021 تستعد لـ بطولة برتيكار.. صور

لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون

بـ فستان قصير.. شاهد| إطلالة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد فى خطوبتها على رجل أعمال