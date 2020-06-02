أفضل 2 ماسك لشعر الأطفال

تبحث كل أم عن أفضل طريقة للاهتمام بشعر طفلتها، لذلك تتساءلن عن أفضل طريقة لعمل ماسك لشعر الطفلة وعل يفيد حقا فى شعر الطفلة ليمنحها فى الكبر شعر طويل قوى ولامع.

تقدم الشيف رضوى الشرشابي طريقة عمل ماسك الشعر للأطفال.



-اخلطي صفار بيضة واحدة على كوب زبادي وملعقة جل صبار

-ضعي المكون على الشعر واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بماء فاتر

المايونيز لتنعيم الشعر

يمكنك وضع المايونيز خام على الشعر، أو خلطة مع بيضة أو عسل

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قومي بفرد المزيج على الشعر واتركيه يتشبع جيدًا ثم اشطفيه بالماء الفاتر قبل غسله