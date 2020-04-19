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مرأة

ماسك الموز للحصول على شعر أكثر كثافة ونعومة

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:04 ص
ماسك للشعر
ماسك للشعر
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أسماء عبد الحفيظ

تبحث أغلب الفتيات عن أفضل ماسك طبيعي للشعر، لجعله أكثر كثافة ونعومة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك وضع هذا الماسك السحري على شعرك. 


كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أفضل ماسك طبيعي للشعر وهو عبارة عن ماسك الموز.. طريقة استعمال الموز للشعر، بمكونات بسيطة .

المكونات :

• 1 موز
• 1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند البكر 
• 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
• 1 ملعقة كبيرة عسل 
• 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

كيفية عمل ماسك الموز للشعر :

• خذي موزة ناضجة وقطعها إلى قطع صغيرة. الآن ، ضعي شرائح الموز هذه حتى تصبح عجينة كريمية ناعمة وخالية من أي كتل. ضعه جانبا.

• الآن ، في وعاء صغير ، خذ زيت جوز الهند.

• بعد ذلك ، أضف زيت الزيتون إلى الوعاء واخلط الزيت معًا.

• الآن ، أضيفي العسل إلى مزيج الزيت واخلطي جميع المكونات جيدًا. أخيرًا ، أضف عصير الليمون إلى الخليط ومزج كل شيء جيدًا مرة أخرى.

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