بعد التجديد له.. السيرة الذاتية لعميد طب بيطري جامعة كفر الشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، صدور القرار الجمهوري، رقم لسنة 2020م، بتعيين الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم السيد القن، عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ لمدة 3 سنوات.









وينشر "صدى البلد"، السيرة الذاتية للدكتور إسماعيل القن، الذي ولد في سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، في 8 مارس 1970م، وتخرج في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة في مايو 1993م، وعُين معيدًا بكلية الطب البيطري بنفس الجامعة في نوفمبر عام 1994م.









تدرج القن في الدرجات العلمية، بدءًا من درجة مدرس مساعد التي نالها في أكتوبر 1997م، ورُقي إلى درجة مدرس في أبريل 2002م، وحصل على درجة أستاذ مساعد في مايو 2007م، ونال درجة الأستاذية في التوليد والتناسل والتلقيح في أكتوبر 2012م.









حصل الدكتور إسماعيل القن، على عدد من الجوائز العلمية، منها جائزة النشر العلمي بجامعة كفر الشيخ في أبريل 2010م، وعُين وكيلًا لكلية الطب لكلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع لمدة 3 سنوات من ديسمبر 2012 وحتى 2015م.









صدر قرار جمهوري بتعيين الدكتور إسماعيل القن، عميدًا لكلية الطب البيطري بالجامعة، في مارس 2017م، وانتهت المدة القانونية في مارس الماضي، حتى صدر القرار المتقدم بتجديد الثقة فيه عميدًا للكلية لفترة جديدة.







