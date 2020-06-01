رئيس جامعة كفر الشيخ: الكمامة شرط إجباري لدخول الحرم الجامعي





وأكد رئيس الجامعة التعاون الإيجابي من المترددين علي الجامعة وجميع وحداتها والتزامهم بتطبيق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء باعتبار ارتداء الكمامة شرطًا إلزاميًا للدخول الحرم الجامعي، ضمن خطة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وكانت الجامعة طبقت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بارتداء الكمامات الواقية لحين صدور إشعار آخر وذلك عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.



وقال رئيس الجامعة، إن القرار شمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في كليات الجامعة ومعاهدها والمستشفيات الجامعية والإداريين والعاملين في إداراتها المختلفة.





كما وجه دسوقي إدارة الأمن بمنع دخول أي شخص إلى الحرم الجامعي دون ارتداء الكمامة الواقية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بخطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة.