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تعليم

تكليف آيات شمس الدين بمهام رئيس قسم الآثار بـ آداب كفر الشيخ

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:24 م
آداب كفر الشيخ
آداب كفر الشيخ
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محمود زيدان
أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، القرار رقم 460 لسنة 2020م، بتكليف الدكتورة آيات حسن محمد شمس الدين، الاستاذ المساعد بقسم الآثار؛ للقيام بمهام وأعباء رئيس مجلس قسم الآثار بكلية الآداب بالجامعة للعام الأكاديمي 2019/ 2020م.

تخرجت الدكتورة آيات شمس الدين، في كلية الآداب جامعة طنطا، في مايو2001م، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وعينت معيدة بكلية الآداب في 2002م بجامعة طنطا.

ونالت الدكتورة آيات شمس، درجة مدرس مساعد بكلية الآداب جامعة طنطا، عام 2007م، ورُقِيت إلى درجة مدرس في أكتوبر 2011م، بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وحصلت على درجة أستاذ مساعد في أكتوبر 2016م.

جدير بالذكر أن الدكتور آيات شمس، عضو بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ، ومن القيادات الشبابية المشهود لها بالكفاءة العلمية والإدارية.

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