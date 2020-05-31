جامعة كفر الشيخ توضح آليات عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني .. صور





وأكد رئيس الجامعة، على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك العاملين بالجامعة.





وقال دسوقي، إن الخطة تضمنت إعداد الجداول وتجهيز قاعات الامتحانات "المدرجات" وإعلام الطلاب بالجداول وتجهيز المبنى ولجان الامتحانات وأعمال الكنترولات والعيادات الطبية واللجان الخاصة .





وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن المجلس أقر آليات الامتحانات الشفوية والعملية والامتحانات الإكلينيكية والطلاب الوافدين ولجان السلامة والصحة المهنية.





ووجه رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفريق عمل IT والتعليم الإلكتروني في تنفيذ وتفعيل وإنجاح منظومة التعليم عن بُعد مشددًا على استمرار التواصل مع الطلاب بكافة الوسائل.



