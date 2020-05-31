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تعليم

جامعة كفر الشيخ توضح آليات عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني .. صور

الأحد 31/مايو/2020 - 11:38 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمود زيدان
أعلن مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم، إجراءات وآليات عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/ 2020، في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد رئيس الجامعة، على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك العاملين بالجامعة.

وقال دسوقي، إن الخطة تضمنت إعداد الجداول وتجهيز قاعات الامتحانات "المدرجات" وإعلام الطلاب بالجداول وتجهيز المبنى ولجان الامتحانات وأعمال الكنترولات  والعيادات الطبية واللجان الخاصة .

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن المجلس أقر آليات الامتحانات الشفوية والعملية والامتحانات الإكلينيكية والطلاب الوافدين ولجان السلامة والصحة المهنية.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفريق عمل IT والتعليم الإلكتروني في تنفيذ وتفعيل وإنجاح منظومة التعليم عن بُعد مشددًا على استمرار التواصل مع الطلاب بكافة الوسائل.

جامعة كفر الشيخ توضح آليات عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني .. صور
جامعة كفر الشيخ توضح آليات عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني .. صور
جامعة كفر الشيخ توضح آليات عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني .. صور
جامعة كفر الشيخ توضح آليات عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني .. صور
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