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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية والممثل السامي لتحالف الحضارات يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون الثقافي والحوار ومواجهة خطاب الكراهية

وزير الخارجية والممثل السامي لتحالف الحضارات
وزير الخارجية والممثل السامي لتحالف الحضارات

شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج د. بدر عبد العاطي، اليوم في مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وتحالف الأمم المتحدة للحضارات، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وبحضور ميجيل أنخيل موراتينوس، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الثقافي والفكري، ونشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر، والتصدي لخطاب الكراهية والتعصب والعنصرية، فضلاً عن تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان وصون التنوع الثقافي. كما تشمل تنظيم الفعاليات والبرامج الثقافية والتدريبية المشتركة، وتمكين الشباب والمرأة والمجتمع المدني، وتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية والقطاع الخاص، خاصة في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الحوار الثقافي ونشر قيم السلام والتفاهم المتبادل.

تأتي مذكرة التفاهم في إطار الحرص على دعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب والحضارات، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل؛ بما يسهم في مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز مجتمعات أكثر شمولاً وسلاماً.

وزير الخارجية مذكرة تفاهم وزارة الخارجية

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