خبير في الشأن التركي: الإدارة الأمريكية تستخدم أردوغان لصالحها.. فيديو

قال أسامة عبد العزيز، الخبير فى الشأن التركى، إن التصريحات الصادرة عن الخارجية اليونانية هى والعدم سواء فلا يصح ولا يليق أنه على مدار أكثر من عام تظل الحكومة اليونانية فى سرد التصريحات فى مواجهة أفعال أردوغان الذى لا يهمه اليونان ولا الاتحاد الأوروبي بأكمله.





وأضاف عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الاتحاد الأوروبى منقسم على ذاته، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان يعول على إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، ويتحرك فى شرق المتوسط بكل أريحية.





وتابع أن الإدارة الأمريكية مختلفة عن إدارة الاتحاد الاوروبى وتستخدم أردوغان لصالحها فى منطقة الشرق المتوسط، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع حكومة الوفاق حتى تتمكن من محاصرة المد الروسي فى ليبيا وذلك بالتعاون مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.





وأوضح أن أردوغان رجل متهور والداخل التركى كله ضده، مضيفًا أن أكرم أغلو عمدة اسطنبول من الممكن أن يواجه اردوغان فى انتخابات 2023.





ولفت إلى أن أردوغان لا يستطيع التحرك فى الشرق أو الغرب دون الموافقة من الولايات المتحدة الامريكية له.