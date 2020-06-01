AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المرصد السوري: تمرد وعصيان في صفوف مرتزقة أردوغان في ليبيا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:39 ص
مرتزقة أردوغان
مرتزقة أردوغان
Advertisements
أ ش أ
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وجود عصيان في صفوف المرتزقة السوريين والأجانب، الذين أرسلهم رئيس تركيا رجب طيب أردوغان للقتال في ليبيا مع الميليشيات المسلحة في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.

وأشار المرصد السوري - حسبما أوردت قناة " سكاي نيوز" مساء اليوم الأحد - إلى أن العصيان ظهر بين المرتزقة السوريين من خلال رفض عمليات التجنيد، بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها هذه الميليشيات في محاور القتال في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقياد المشير خليفة حفتر. 

وذكر المرصد، أن التمرد يعود أيضا إلى عدم صرف مستحقات المرتزقة، على الرغم من الوعود التركية لهم بصرفها كاملة مقابل قتالهم في ليبيا. 
وبالإضافة إلى ذلك، فقد اكتشف هؤلاء المرتزقة السوريين أنهم تعرضوا للخداع على يد أنقرة، إذ تم إقناعهم بأنهم سيواجهون في ليبيا قوات روسية، التي تعد حليفا للرئيس السوري بشار الأسد. 

وبحسب المرصد، شهدت عملية نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا تحولا من "الترغيب" إلى "الترهيب"، إذ تمارس ضغوط تركية كبيرة على قيادات فصائل سورية موالية لأنقرة لإرسال مسلحين إلى طرابلس. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرصد: تركيا تواصل نقل الميليشيات إلى ليبيا في ظل تفشي كورونا

المرصد السوري: مقتل 9 من المرتزقة التابعين لتركيا خلال معارك مع الجيش الليبي في مناطق عدة من البلاد

بعد تمرد المرتزقة السوريين.. تركيا تجند الأطفال للقتال في ليبيا

الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

مقتل 7 مرتزقة سوريين في ليبيا

تركيا تواصل استفزازها بإرسال 500 مقاتل من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

ترشيحاتنا

ليس وليد أزارو.. الاتفاق السعودي يستهدف نجم الأهلي.. فيديو

أطلت متخفية.. شاهد| أحدث ظهور لـ منى زكى على العجلة

الشغل والكورونا.. 5 إجراءات عليك اتباعها في العمل

مواعيد مباريات ريال مدريد وبرشلونة في الجولتين المقبلتين من الليجا

سبب القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد زفافهما

بعد صورها بـ فستان الفرح.. 10 إطلالات لـ شقيقة محمد رمضان تجمع بين الاحتشام والبساطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكر والبواسير.. 8 فوائد لتناول الذرة الصفراء

بعد الإفراج عن حسام حامد.. لقطات رومانسية بين شقيقة محمد رمضان وزوجها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور لـ خطيبة تامر عاشور لقبها البعض بأجمل نساء الكون