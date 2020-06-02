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مدير مستشفى حميات دمنهور يكشف كواليس إصابته بكورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:46 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إنه باشر العمل يوم الجمعة الماضي منذ الساعة 8 صباحا، وفى تمام الساعة السادسة؛ شعرت بتعب شديد.

وتابع هواش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى:"قمت بعمل مسحة على الفور وقعدت فى عربيتى لحين ظهور نتيجة المسحة حتى لا أختلط بأحد.. وبعدها تبين إيجابيتها؛ فاتبعت البرتوكول العلاجى".

ونوه إلى  أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهو يتابع العمل بالمستشفى بشكل مستمر من خلال المرور على كافة الأقسام ولم يلزم مكتبه.

 وأردف:"أنا لازم أطمن على المرضى والطاقم الطبى..ونحن نعمل منذ فترة كبيرة نعمل على فرز المرضى..وأهم شئ عندى هو حماية الطاقم الطبى اللى معايا علشان أقدر أخدم الناس".

ولفت "هواش"، إلى أن زوجته ظهرت عليها الأعراض عقب إصابته بيوم، واتبعت أيضًا البرتوكول العلاجى، مشيرًا إلى أنه عزل نفسه وزوجته وابنائه منزليًا، موضحا :"الحاجة الوحيدة اللى كنت خايف منها هم جيرانى ولكن الحمد الله ناس منهم وضعوا لى ورود على باب الشقة وراسلونى لكى يطمئنوا على صحتى".

واستنكر "هواش"، مزايدة البعض على البروتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة، مشددًا على أنه جيد جدًا ونتائجه إيجابية.

وناشد الشباب أن يتلقوا علاجهم بالمنزل حال ظهور أعراض كورونا عليهم؛ من أجل توفير الأسِّرَة وغرف الرعاية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
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