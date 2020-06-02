تعرف على أسرع سيارة هايبرد GT في العالم من ماكلارين.. صور

هى ثاني طراز يعمل بمحرك كهربائي مهجن و أول سيارة Hyper-GT في العالم ، هى ماكلارين BP23 ويشير الرقمان 2 ، 3 الي عدد المقاعد. والتي ستكون أسرع سيارة ماكلارين إنتاجية حتى الآن بعد معرفة سرعتها القصوى .
ومن جانبه أعلن
السيد مايك فليويت Mike Flewitt ، الرئيس
التنفيذي لشركة ماكلارين البريطانية ، أن سيارة ماكلارين BP23 هايبر جي تي
الخارقة القادمة ستنطلق بسرعة قصوى تزيد عن 391 كم/س (234 ميل/س) ، لتكون بذلك
أسرع سيارة ماكلارين في التاريخ للطرقات العادية حتى الآن .
وأضاف رئيس
الشركة البريطانية أنه سيتم إنتاج 106 سيارات فقط من هذا الطراز ، الذي يصل سعر
النسخة منه 1.6 جنيه استرليني ، أي ما يعادل 2,219,508 دولار أمريكي ، وفعليا
تم بيع جميع النسخ قبل إطلاق هذه السيارة الخارقة .
ومن حيث القوة الخارقة لهذه الماكلارين فسوف تنطلق بمنظومة هجينيةعبارهة عن محرك بنزين ومحرك كهربائي يعملان معًا تصل قوتهما معًا 903 حصان ، وقد تم تطوير هذه السيارة الخارقة من قبل قسم MSO للعملايات الخاصة في شركة ماكلارين ، وستتميز أسرع سيارة ماكلارين حتى الآن بحصولها على مقصورة داخلية تحتوي على 3 مقاعد للركاب.
تجاوزت شركة
ماكلارين حدود الشائعات وأصبحت سيارتها جي تي القادمه في 2021 ذات المنظومة الهجينيه حقيقة مؤكده فقد أعطت العلامة التجارية البريطانية الآن
الضوء الأخضر ، وعلى الرغم من عدم الإعلان عن تفاصيل كثيره حول هذه الخارقة .
إلا أن المؤشرات تبدو واعدة بالطبع هي ليست سياره F1 جديدة ، وانما هي سيارة ركوب توفر قدرًا كبيرًا من الراحة لسائقها ومن معه ويمكنك بالتالي التحكم بدقات قلبوعدمال الخشية على ظهرك من خطفة السيارة الأولي . انها مزيج مابين 570GT و P1 ، مع تخطيط المقاعد الثلاثة لـ F1.