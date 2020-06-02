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سيارات

تعرف على أسرع سيارة هايبرد GT في العالم من ماكلارين.. صور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:22 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

هى ثاني طراز يعمل بمحرك كهربائي مهجن و أول سيارة Hyper-GT في العالم ، هى ماكلارين BP23  ويشير الرقمان 2 ، 3 الي عدد المقاعد. والتي ستكون أسرع سيارة ماكلارين إنتاجية حتى الآن بعد معرفة سرعتها القصوى .

ومن جانبه أعلن السيد مايك فليويت  Mike Flewitt ، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين البريطانية ، أن سيارة ماكلارين BP23 هايبر جي تي الخارقة القادمة ستنطلق بسرعة قصوى تزيد عن 391 كم/س (234 ميل/س) ، لتكون بذلك أسرع سيارة ماكلارين في التاريخ للطرقات العادية  حتى الآن .

وأضاف رئيس الشركة البريطانية أنه سيتم إنتاج 106 سيارات فقط من هذا الطراز ، الذي يصل سعر النسخة منه  1.6 جنيه استرليني  ، أي ما يعادل 2,219,508 دولار أمريكي ، وفعليا تم بيع جميع النسخ قبل إطلاق هذه السيارة الخارقة .

ومن حيث القوة الخارقة لهذه الماكلارين فسوف تنطلق بمنظومة هجينيةعبارهة عن محرك بنزين ومحرك كهربائي يعملان معًا  تصل قوتهما معًا 903 حصان ، وقد تم تطوير هذه السيارة الخارقة من قبل قسم MSO للعملايات الخاصة في شركة ماكلارين ، وستتميز أسرع سيارة ماكلارين حتى الآن بحصولها على مقصورة داخلية تحتوي على 3 مقاعد للركاب.

تجاوزت شركة ماكلارين حدود الشائعات وأصبحت سيارتها جي تي القادمه في 2021  ذات المنظومة الهجينيه حقيقة مؤكده  فقد أعطت العلامة التجارية البريطانية الآن الضوء الأخضر ، وعلى الرغم من عدم الإعلان عن تفاصيل  كثيره حول هذه الخارقة .

إلا أن المؤشرات  تبدو واعدة بالطبع هي ليست سياره F1 جديدة ، وانما هي سيارة ركوب توفر  قدرًا كبيرًا من الراحة لسائقها ومن معه ويمكنك بالتالي  التحكم بدقات قلبوعدمال الخشية على ظهرك من خطفة السيارة الأولي . انها مزيج مابين 570GT و P1 ، مع تخطيط المقاعد الثلاثة لـ F1.

تعرف على أسرع سيارة هايبرد GT في العالم من ماكلارين.. صور
تعرف على أسرع سيارة هايبرد GT في العالم من ماكلارين.. صور
تعرف على أسرع سيارة هايبرد GT في العالم من ماكلارين.. صور
تعرف على أسرع سيارة هايبرد GT في العالم من ماكلارين.. صور
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