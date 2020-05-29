AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

على خطى رينو .. ماكلارين تسرح 1200 عامل بسبب كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
تدرس مجموعة ماكلارين الأستغناء عن حوالي 1200 عامل في 3 اقسام بالشركة  سواء صناعات السيارات أو التكنولوجيا بهدف إعداة الهيكلة بعد الخسائر التي حدثت  بسبب فيروس كورونا .

وبسبب فيروس كورونا تم تخفيض سقف ميزانية فورمولا  1 بداية من عام 2021 والذي كان سببا في أتخاذ الشركة لهذا القرار .

ولم يتوقف الامر على ذلك بل تأخر إنطلاق بطولات العالم لسباقات فورمولا 1 لعام 2020 لمدة 3 أشهر كما قررت نصف الفرق وضع بعض العاملين في نظام اجازة بدون مرتب .

ولم يتوقف الامر على ذلك بل اغلقت الفرق مصانعها بقرار من الحكومات لذلك تحاول ماكلارين حاليا تعديل أوضاعها المالةي للتناسب مع التطورات العالمية .

كما تأمل شركة ماكلارين أن تحقق النجاح في المستقبل باعتمادها على إعداة هيكلة وضمان تحقيق نجاحات أكبر في الفترة المقبلة .

الجدير بالذكر أن الكثير من شركات السيارات تضررت بسبب فيروس كورونا وبعضها يدرس تسريح عشرات الآلأف من الموظفين مش نيسان ورينو وغيرها  من الشركات .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلغاء سباق موناكو لـ فورمولا 1 لأول مرة منذ 1954

رينو renault تنفي الشائعات المتداولة بخصوص قطع غيار سياراتها

عودة العمل الجزئي بمصانع هيونداى ورينو في أوروبا

BMW تسرح الكثير من العمال بسبب كورونا

إصابة 32 عاملا بمصنع رينو في المغرب بـ كورونا

نيسان تستغنى عن 20 ألف موظف بسبب كورونا

ترشيحاتنا

بعد تخطى 20 ألف حالة| خبير وبائي يكشف سر ارتفاع إصابات كورونا في مصر

أنا أول المتطوعين.. أحمد فلوكس يتقدم بطلب إلى رئيس الوزراء

20 ألف إصابة .. الصحة تعلن تفاصيل عداد كورونا فى مصر وعدد الوفيات

بـ جمبسوت لافت.. يسرا بإطلالة سوداء تكشف عن جمالها برفقة عدد من الفنانين

شاهد.. صورة نادرة لـ إنعام سالوسة بفستان الفرح

يسرا: أصحابي أصيبوا بـ كورونا.. وعشت على فيتامين سي لحماية نفسي.. فيديو

AdvertisementS

بسبب المياه .. اشتباكات بين الجيشين السوداني والإثيوبي وسقوط قتلى

مشجرة ومبهجة.. 5 فساتين لـ ياسمين صبرى تبرز أنوثتها برفقة زوجها

بعد تخطى 20 ألف حالة| خبير وبائي يكشف سر ارتفاع إصابات كورونا في مصر

هنفتح البلد إزاى؟ .. رسالة قوية من عمرو أديب بعد قفزة إصابات كورونا فى مصر

فيروس عادي جدا.. أستاذ أمراض صدرية يكشف سر وفيات كورونا

الأمم المتحدة: مدينة عربية تسجل أعلى وفيات بفيروس كورونا في العالم

نشرة السوشيال ميديا .. أحمد موسى يوجه رسائل إلى اللص الهارب.. أبو هشيمة يشعل انستجرام.. متابعة تحرج مي عمر

الكويت تعلن إنهاء الحظر الشامل والعودة للحياة تدريجيا

قفزة في الإصابات .. الصحة: تسجيل 1127 حالة جديدة بفيروس كورونا.. و29 وفاة

أحمد موسى على الهواء السبت المقبل.. ويتوعد مروجي الأكاذيب

هخليه يندم على كل حرف.. أول رد من مدحت العدل بعد هجوم منتقديه بسبب "نادي القرن"

بعد زيادة الإصابات لـ1127 حالة.. صحة البرلمان: اختفاء فيروس كورونا من مصر شهر أكتوبر المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتربون .. غادة عبد الرازق بملابس محجبات تثير الجدل على إنستجرام

في أحدث جلسة تصوير .. رحاب الجمل بمكياج مختلف.. والجمهور: يعنى كده مش هنعرفك ياعبير

أحدث أسلحة كورونا.. قناع مبتكر يحمل ملامح الوجه.. صور