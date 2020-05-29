على خطى رينو .. ماكلارين تسرح 1200 عامل بسبب كورونا

تدرس مجموعة ماكلارين الأستغناء عن حوالي 1200 عامل في 3 اقسام بالشركة سواء صناعات السيارات أو التكنولوجيا بهدف إعداة الهيكلة بعد الخسائر التي حدثت بسبب فيروس كورونا .



وبسبب فيروس كورونا تم تخفيض سقف ميزانية فورمولا 1 بداية من عام 2021 والذي كان سببا في أتخاذ الشركة لهذا القرار .



ولم يتوقف الامر على ذلك بل تأخر إنطلاق بطولات العالم لسباقات فورمولا 1 لعام 2020 لمدة 3 أشهر كما قررت نصف الفرق وضع بعض العاملين في نظام اجازة بدون مرتب .



ولم يتوقف الامر على ذلك بل اغلقت الفرق مصانعها بقرار من الحكومات لذلك تحاول ماكلارين حاليا تعديل أوضاعها المالةي للتناسب مع التطورات العالمية .



كما تأمل شركة ماكلارين أن تحقق النجاح في المستقبل باعتمادها على إعداة هيكلة وضمان تحقيق نجاحات أكبر في الفترة المقبلة .



الجدير بالذكر أن الكثير من شركات السيارات تضررت بسبب فيروس كورونا وبعضها يدرس تسريح عشرات الآلأف من الموظفين مش نيسان ورينو وغيرها من الشركات .



