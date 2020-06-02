موت جورج فلويد لن يذهب سدى.. ترامب: سأحارب للحفاظ على أمريكا آمنة وسالمة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيحارب من أجل الحفاظ على بلاده، متعهدا بأن يبقي أمريكا "آمنة وسالمة".





وقال ترامب - في كلمة وجهها للشعب الأمريكي أوردتها وسائل الإعلام الدولية، اليوم الثلاثاء- إن "قضية موت جورج فلويد لن تذهب سدى.. ولكن لا يمكن القبول بالأوضاع الحالية.. متابعا: "أديت القسم لصون قوانين أمتنا وذلك ما سأقوم به"، معتبرا أن ما شهدته واشنطن من عنف بمثابة "عار كبير".





وكانت مظاهرات قد اندلعت في ولاية مينيسوتا وفي العديد من المراكز السكانية الرئيسية الأخرى، إثر مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد أثناء احتجازه من قبل شرطة مينيابوليس الأسبوع الماضي.





وكشف ترامب - في كلمته - عن قرار نشر "آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة" وعناصر من الشرطة في واشنطن لحماية العاصمة.





وأكد ترامب أن ما يحدث "ليس مظاهرات سلمية، ولكنه إرهاب وفوضى"، موضحا أن "محاربة الكراهية ستتم من خلال العدالة".. واصفا عنف الاحتجاجات بأنه "إرهاب محلي".





وشدد على أنه "سيتدخل لنشر القوات العسكرية إذا تقاعس حكام الولايات عن القيام بواجبهم، مطالبا حكّام الولايات باتخاذ الإجراءات اللازمة "للسيطرة على الشوارع".. لافتا إلى أنه نشر قوات الحرس الوطني وإنفاذ القانون في واشنطن لحماية الأملاك وفرض القانون والنظام.





وحذر الرئيس الأمريكي، منتهكي حظر التجول، من الاعتقال ومواجهة أحكام قضائية قاسية، قائلا: "أقول للمشاغبين والإرهابيين بأنهم سيواجهون قوانين صارمة.. وأن أمريكا تأسست على مبدأ القانون، ويجب أن لا نستسلم للكراهية أو الغضب".





وبالتزامن مع كلمة ترامب، نشبت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في المناطق المحيطة بالبيت الأبيض، بعد أن تدخلت قوات مكافحة الشغب لفرض طوق أمني، واستخدمت القنابل المسيلة للدموع ضد المحتجين.