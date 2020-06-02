الصين: لا وفيات أو إصابات محلية أو اشتباه بشأن كورونا.. وتسجيل 5 حالات وافدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات أو حالات إصابة محلية أو مشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن 5 حالات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83022 شخصا وظلت الوفيات دون تغيير عند 4634 حتى نهاية يوم أمس.





وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة جاءت بواقع حالتين في مقاطعة سيتشوان وحالة في كل من شنجهاي ومقاطعة قوانغدونغ ومقاطعة شنشي، فيما خرج 8 مرضى أمس من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78315 شخصا.





وأضافت اللجنة أن إجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج بلغ 1761 حالة خرج منها 1698 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم، وأن 4642 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مصابين ما زالوا تحت الملاحظة الطبية.





وتابعت اللجنة أنه تم أمس الإبلاغ عن 10 حالات جديدة بدون أعراض بينها 8 حالات وافدة من الخارج، ليصل إجمالي الحالات ذات الصلة إلى 371 حالة منها 39 حالة وافدة من الخارج.





وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1087 حالة إصابة بينها أربع حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و443 حالة في تايوان منها سبع حالات وفاة، فيما خرج 1037 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و427 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.