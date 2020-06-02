اختلفوا بين الأهلي والزمالك.. جدل بين الجمهور حول من يستحق لقب نادي القرن.. فيديو





وجاء رد القلعة الحمراء بأنها قررت التصعيد بتقديم شكوى ضد الزمالك لاعتدائه على العلامة التجارية الخاصة به ورفع دعوى قضائية ضد مسؤولي الزمالك، لاتهام إدارة الأهلي بتقديم رشاوى إلى موظفين في الاتحاد الإفريقي لمنحه لقب القرن.





لذلك رصدت عدسة صدى البلد آراء بعض مشجعي كرة القدم فيمن يستحق لقب نادي القرن النادي الأهلي أم نادي للزمالك:





في البداية قال محمد منصور إنه بالطبع النادي الأهلي هو من يستحق لقب نادي القرن لأنه أكثر نادي حصل على بطولات وهذا هو المتوقع من القلعة الحمراء دائما.





وأضاف عزت عبدالحميد أن هناك خطأ في إحصاء عدد بطولات ناديي الأهلي والزمالك، وأن الزمالك أكثر بطولات ونقاط خاصة هذا العام عن نادي الأهلي لذلك نادي الزمالك هو من يستحق اللقب.





وأوضح عزيز عوض إلى أنه أهلاوي ويعشق النادي الأهلي ويعتبره النادي الأوحد في القارة ولا يوجد له منافس وبالطبع هو النادي الذي يستحق لقب نادي القرن طوال العمر.





وأشار شادي عاطف إلى أن هذا ليس وقتا لمثل هذه القضايا المشتتة لأذهان وعقول الشعب المصري هذا وقت اتحاد وتوعية للشعب من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والتخلص من تلك الأزمة التي اجتاحت العالم.

أثناء احتفال الأهلي بذكرى حصوله على لقب نادي القرن، أٌقدم منافسه الزمالك على خطوة مفاجئة برفع لافتة على سور ناديه بميت عقبة مكتوب عليها: "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات ليس بالمحسوبية والمجاملات"، وكان قد أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن اللجوء إلى المحكمة الرياضية من أجل الحصول على لقب نادي القرن الأفريقي الذي فاز به غريمه التقليدي الأهلي قبل نحو 20 عاما.