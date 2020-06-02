لـ 44 عمارة.. رئيس مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال الزراعة والتنسيق بمشروع JANNA.. صور

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة ، أعمال الزراعة وتجميل وتنسيق الموقع لأعمال تنفيذ 44 عمارة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمجاورة (٣٣) بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.







وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، خلال الجولة، على الشركات المنفذة ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة لإنجاز الأعمال، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ولحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع.









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كما تفقد المهندس محمد رجب، استكمال أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية الرابطة للطرق الداخلية والمشايات بالحي الثالث بمدينة دمياط الجديدة.









وأوضح رجب، أن ذلك يأتي في إطار المتابعة اليومية للأعمال بالمدينة، وحرصًا من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها.

