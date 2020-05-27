دمياط الجديدة: قرار وقف تراخيص البناء لا ينطبق على المدن الجديدة

أعلن جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة ، ان تراخيص البناء داخل مدينة دمياط الجديدة مستمرة ودون توقف نهائيا.





وقال صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، المشرف العام على مدينة المنصورة الجديدة، إن القرار الذي أصدره وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء في عواصم المحافظات وكذلك المدن الكبرى لا ينطبق على المدن الجديدة.





وأوضح ان مدينة دمياط الجديدة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية ولاينطبق عليها قرار وزير التنمية المحلية.





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وأشار الى ان مدينة دمياط الجديدة ملتزمة بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.



