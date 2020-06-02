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أخبار العالم

ارتفاع كبير.. الكويت تسجل 1382 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:06 ص
الكويت تسجل 1382
الكويت تسجل 1382 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع كبير في عدد حالات المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل البلاد.


ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تعافي 1382 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 14281 حالة.


وأضافت وزارة الصحة الكويتية أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات، مشيرة إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.


وقال وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، أمس الاثنين، إن الوزارة سجلت شفاء 1513 حالة من فيروس كورونا.


وسجلت الكويت، أمس الاثنين، 719 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة إصابات كورونا في الكويت ارتفعت إلى 27762 إصابة.


وقد أصدرت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تعميما للمستشفيات والمراكز الصحية، بتحديث آلية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بڤيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من خلال اقتصار عمل المسحات للحالات غير المستقرة فقط، والتي تستدعي الدخول إلى المستشفى.
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