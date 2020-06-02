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لنقل 100 ألف من سكان عشوائيات القاهرة.. "تطوير العشوائيات" يعلن عن 8 مشروعات جديدة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:33 م
مناطق عشوائية
مناطق عشوائية
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نورهان رأفت
قال المهندس إيهاب الحنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن صندوق التطوير يراعي القيمة الإيجارية للشقق بحي الأسمرات، حيث يتم السماح بمهلة 5 أشهر لتحصيلها.

وأضاف المهندس إيهاب الحنفي خلال حواره لـ برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على فضائية "صدى البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدولة حاولت لعقود كثيرة جدا لتطوير مثلث ماسبيرو ولم تنجح، ولكن نموذج التطوير الحالي سيكون مختلف عن النماذج الأخرى.

وأوضح أن منطقة مثلث ماسبيرو كان ملكيات خاصة، بمعنى أن كان هناك ملكيات لدول عربية، ويتم التعامل مع ذلك بشكل دقيق.

وتابع أن إجمالي عدد المشروعات السكنية الجديدة 8 مشروعات لنقل مايقرب من 100 ألف من سكان العشوائيات بالقاهرة، وتوفير مساكن آدمية للمواطنين.
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