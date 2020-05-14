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4 أبراج سكنية.. شاهد | متابعة أعمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

الخميس 14/مايو/2020 - 11:15 ص
المهندس نسيم سليم
المهندس نسيم سليم
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ريهام فيكتور
قال المهندس نسيم سليم ممثل هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير مثلث ماسبيرو، أنه طبقا لتعليمات القوى السياسية فى تطوير الأماكن العشوائية الموجودة بالقاهرة بشكل عام فإن مثلث ماسبيرو من الأماكن المطلوب تطويرها بالقاهرة.

وأضاف المهندس نسيم سليم من خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى المصرية" أنه جارى العمل الآن فى الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو.

وأشار ممثل هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير مثلث ماسبيرو، إلى أن مساحة المشروع حوالى 6 أفدنة ويتم إنشاء 4 أبراج سكنية عليها منهم برجين متصلين وبرجين منفصلين.

وتابع ممثل هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير مثلث ماسبيرو أنه تم تقسيم المشروع على الشركات الكبرى الموجودة فى مصر للانتهاء من المشروع فى المدة المحددة.

وأكد أن الأبراج السكنية عبارة عن 18 دورا سكنيا موضحًا أن الشقة تحتوى على غرفتين أو ثلاث غرف.
 
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