4 أبراج سكنية.. شاهد | متابعة أعمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

قال المهندس نسيم سليم ممثل هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير مثلث ماسبيرو، أنه طبقا لتعليمات القوى السياسية فى تطوير الأماكن العشوائية الموجودة بالقاهرة بشكل عام فإن مثلث ماسبيرو من الأماكن المطلوب تطويرها بالقاهرة.





وأضاف المهندس نسيم سليم من خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى المصرية" أنه جارى العمل الآن فى الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو.





وأشار ممثل هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير مثلث ماسبيرو، إلى أن مساحة المشروع حوالى 6 أفدنة ويتم إنشاء 4 أبراج سكنية عليها منهم برجين متصلين وبرجين منفصلين.





وتابع ممثل هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير مثلث ماسبيرو أنه تم تقسيم المشروع على الشركات الكبرى الموجودة فى مصر للانتهاء من المشروع فى المدة المحددة.



