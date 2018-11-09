محافظ البحيرة يوجه بمراجعة رخصة أحد الأبراج السكنية بدمنهور

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمراجعة شروط الترخيص الصادرة لأحد الأبراج السكنية الجارى إنشاؤها بشارع عرابى حى سكنيدة غرب بدمنهور والتأكد من مطابقته للرسومات المعتمدة وإزالة المخالفات فورا إن وجدت وذلك طبقا لقانون البناء الموحد 199 لسنة 2018م



جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليومية بشارع عرابى بدمنهور عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد التوبة يرافقه المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام والقيادات الدينية والأمنية والتنفيذية



ولاحظ المحافظ خلال جولته وجود بروزات زائدة فى الأعمال الإنشائية للبرج وعلى الفور وجه رئيس المدينة بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والتنظيم لمعاينة المبنى على الطبيعة ومراجعة الرخصة الصادرة له والتأكد من مطابقته لشروط الترخيص وإزالة المخلفات.



وقام المحافظ بجولة سيرًا على الأقدام بشارع عرابى والتقى بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم وشكواهم ووعدهم بدراستها والعمل على حلها فوراٍ