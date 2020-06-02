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سيارات

تجديد رخصة القيادة.. تعرف على الرسوم والمستندات المطلوبة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:38 م
تجديد رخصة القيادة
تجديد رخصة القيادة
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اشرف عطية
يبحث سائقو ومالكو السيارات، عن الرسوم والمستندات المطلوبة من داخل المرور لتجديد رخصة القيادة وينتشر على الإنترنت الكثير من المستندات غير الصحيحة.

ولتسهيل تعاملك مع المرور يجب عليك المعرفة والإلمام الجيد بالرسوم والمستندات التي يجب توفرها لتنجز المهة في نفس اليوم.

تجديد رخصة القيادة مصر

مستندات يجب توافرها لتجديد رخصة القيادة :

1- شهادة سداد من نيابة المرور الكائنة بالمرور نفسه التابع له أو شهادة براءة من أي مخالفات وقيمتها 20 جنيها.

2- بطاقة سارية لتبيين محل سكنك نفس دائرة المرور التابع له.

3-شهادة باطنة ونظر لكن علي عكس الشائع أنك تستخرجها من أي مستشفي حكومي ويجب استخراجها من نفس وحدة المرور التابع له وقيمتها 200 جنيه.

4- عدد 2 صورة شخصية.

5- نموذج من الشباك الخاص بالتعامل مع الرخص الخاصة وسداد الرسوم والدمغات بإجمالي 610 جنيهات.

6-شراء ملف من داخل المرور بقيمة 15 جنيها.

بعد إتمام هذه المستندات تذهب لشباك المرور وتعطي الموظف المختص كافة الأوراق وتنتظر دورك حتي يتم طباعة رخصة القيادة الجديدة الخاصة بك بعد تجديدها ويقوم الموظف بتسليمها لك. 
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