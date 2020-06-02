تعوق المرور في شارع البحر.. شاهد إزالة ساعة ميدان الشون بالمحلة

شهد ميدان الشون بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إزالة بقايا مبنى "ساعة " التي دشنت في أقدم ميادين المدينة العمالية كونها أصبحت عائقا مروريا يمنع انتظام سير حركة السيارات والنقل والمواصلات للمواطنين نظرا للضيق الطرق الفرعية المؤدية "طنطا – المحلة".

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وبحسب بيان، جاء ذلك تلبية لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي فى تعليماته إلي الدكتور أحمد عطا نائب، محافظ الاقليم، بالتنسيق مع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة لتنفيذ التدابير والإجراءات الإحترازية للوقاية من أخطار تفشي عدوي وباء"كورونا " وحظر كافة التكدسات ومنع التزاحم.





وأشار رئيس المدينة العمالية أنه تم إزالة وهدم المبني بالكامل من أسفل كوبري الفريق "رضا حافظ " من خلال الدفع بعدد من اللودرات والجرارات وسيارات نقل للتخلص من من بقايا الهدم لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

كما كشف رئيس المدينة أنه تم التنسيق مع قيادات حي أول و ثان المحلة ورئيس غرفة عمليات مباحث المرور للتنفيذأعمال الرصف الجارية بطول شارع البحر مرور بميدان الشون ومنطقة سكة طنطا فيما شدد في تعليماته على الانتهاء من أعمال الرصف بطول شارع نعمان الأعصر بين ميداني "الزراعة – الشون".

وأضاف رئيس المدينة فى إشادة واسعة نطاق بدور مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال بتدشين عدد من مقاعد كبار السن والأطفال بطول شارع البحر تلبية لاحتياجات الأسر والعائلات العمالية كي تكون متنفسا لأطفالهم وذويهم.