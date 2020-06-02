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حوادث

بتهمة الرشوة.. مد أجل الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وآخرين

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:16 م
محكمة
محكمة
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رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن وامانة سر محمد طه اليوم الثلاثاء مد اجل الحكم علي مدير عام بمصلحة الضرائب واخرين بتهمة الرشوة لجلسة 4 يونيو.

كشف قرار الاحالة ان المتهم الاول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية طلب لنفسه عطية علي سبيل الرشوة لاداء عمل من اعمال وظيفته بان طلب واخذ من المتهمين من الثاني حتي الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتي السابع مبلغ 30 الف جنيه مقابل انهاء اجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتي الرابع وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة علي تلك الشركة.


واضاف قرار الاحالة ان المتهمين من الثاني حتي الرابع قدموا رشوة لموظف عام لاداء عمل من اعمال وظيفته بان قدموا للمتهم الاول بواسطة المتهمين من الخامس الي السابع مبلغ الرشوة .

واضاف قرار الاحالة ان المتهمين من الخامس الي السابع توسطوا في جريمة الرشوة 

واستمعت النيابة العامة الي اقوال سامر سامي، عضو هيئة الرقابة الادارية ، انه بورود معلومات اليه اكدتها تحرياته مفادها طلب واخذ المتهم الاول مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهمين من الثاني حتي الرابع شركاء متضامون بشركة الفتح للمقاولات والتجارة والتشييد بواسطة المتهمين من الخامس حتي السابع لاداء عمل من اعمال وظيفته الا وهي سرعة انهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات بشان تقدير قيمة الضريبة المستحقة علي الشركة وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة 
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