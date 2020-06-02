إصابات كورونا في قطر تتجاوز 60 ألف حالة

أعلنت قطر ، اليوم، الثلاثاء، تسجيل 1826 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، قالت وزارة الصحة، في بيانها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا ، أنه تم تأكيد إصابة 1826 حالة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة منذ تفشي الوباء في البلاد 60,259 حالة.





وأشارت وزارة الصحة القطرية إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 43 حالة وفاة، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديد في الساعات الـ 24 الأخيرة.





اقرأ أيضا:





وذكرت الصحة القطرية أن عدد المتعافين من الفيروس المستجد قد ارتفع إلى 36036 حالة بعدما تعافى 2599 شخصا من المرض خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



