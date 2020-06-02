وزير الطيران: قرار إلغاء الحجر للعائدين من الخارج لم يصدر رسميا حتى الآن.. فيديو

قال محمد منار ، وزير الطيران، إن قرار رفع الحجر المؤسسى عن المواطنين العائدين من الخارج وفرض الحجر المنزلى عليهم لم يصدر بشكل رسمى حتى الآن.





وأضاف محمد منار، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصرى"، المذاع على فضائية "أم بى سى مصر 2 "، أن هذا القرار ليس من شأن وزارة الطيران وإنما من قرارات رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.





وأشار وزير الطيران، إلى أن هناك لجنة عليا هى من تدير هذه الأزمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وعضوية وزيرة الصحة والتعليم العالى والإعلام وعدد آخر من الوزراء.





وزير الطيران، أن قرار إلغاء الحجر أو استمراره أو أى شيء خاص بأزمة كورونا يتم عن طريق هذه اللجنة العليا صاحبة القرار فى هذا الشأن. وأوضحاللجنة





وأكد أن الطيران ككل ليس صاحب قرار فى الحجر بإلغاء أو استمرار الحجر، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء هو من يتخذ مثل هذه القرارات فذلك ليس قرار الطيران.