شاهد.. أول مستشفى إلكترونية لعلاج مصابي كورونا على فيسبوك

مستشفى "أهالينا" فكرة بدأها الدكتور شريف أحمد المتولي، المدير الطبى لجامعة النيل، والدكتور محمد توفيق، استشاري جراحة عامة بمستشفى جامعة حلوان لمساعدة الدولة في ذلك الوقت الصعب ولتقليل الضغط على مستشفيات العزل.





وانطلقت المستسفى الإلكترونية بـ ١٥ طبيبا متطوعا من سكان حلوان منهم من يعمل فى العزل الصحي.





انقسم الطاقم الطبي إلى مستقبلين للرسائل وفريق لتخصص الصدر والرعاية ممن عملوا في أماكن العزل، وآخر للمتابعة يكونوا على تواصل مع الحالة بحيث يكون مع كل مريض اتنين واحد طبيب متابع والتاني إداري بيحفظ السجل المرضى.





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وتستقبل المستشفى "أهالينا" نوعان من الحالات، وهما درجة الإصابة البسيطة والمتوسطة "اللي بتطلع نتيجته إيجابية يقال له اعزل نفسك في البيت".





وصنفت وزارة الصحة المصابين بـ"كوفيد 19" إلى 4 مراحل، المتقدم منها يوضع مشفى العزل الصحي ويصعب لأطباء "أهالينا" التدخل الطبي معه كما يقول المتولي.



