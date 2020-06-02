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محافظات

عقب شفائهم من كورونا.. خروج 136 حالة من مستشفيات العزل بالشرقية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج ٢٠ حالة شفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من مستشفيات العزل بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان، إلى أنه تم خروج ٤ حالات من مستشفي العزل بالزقازيق، من بينهم الطفل آدم والذي يبلغ من العمر عامان، و ٢ حالة من مستشفي العزل بفاقوس، و ٦ حالات من مستشفي حميات كفر صقر، و ٧ حالات من مستشفي الإبراهيمية المركزي، وحالة من مستشفي الصدر بالزقازيق، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي ١٣٦ حالة بالمحافظة حتى الآن منهم ١٠٤ حالة بعزل الزقازيق، ٧ حالات بالصدر، ٩ بعزل فاقوس، ٣ بحميات الزقازيق، ٦ بمستشفى كفر صقر، ٧ بمستشفى الإبراهيمية المركزي.

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وأوضح وكيل الوزارةk أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفًا أنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.


وقدّم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، علي تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.
عقب شفائهم من كورونا.. خروج 136 حالة من مستشفيات العزل بالشرقية
عقب شفائهم من كورونا.. خروج 136 حالة من مستشفيات العزل بالشرقية
عقب شفائهم من كورونا.. خروج 136 حالة من مستشفيات العزل بالشرقية
عقب شفائهم من كورونا.. خروج 136 حالة من مستشفيات العزل بالشرقية
عقب شفائهم من كورونا.. خروج 136 حالة من مستشفيات العزل بالشرقية
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