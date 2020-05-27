أطباء حلوان يطلقون مبادرة مستشفى أهالينا.. لخدمة مرضى كورونا بالعزل المنزلى أون لاين

أطلق مجموعة من أطباء منطقة حلوان مبادرة تحت مسمى مستشفى أهالينا لعلاج مرضى كورونا من الحالات البسيطة والمتوسطة وطمأنة المواطنين، خلال العزل المنزلى.





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وكانت المبادرة فى البداية مبادرة فردية لكل طبيب على حد على رأسهم الدكتور محمد توفيق استشارى الجراحة العامة بمستشفيات جامعة حلوان ، وأحد أطباء مستشفى عزل ١٥ مايو، والدكتور شريف المتولى و غيرهم من الأطباء.









وبعد فترة من بدء زيادة رسائل المواطنين وكثر الاستفسارات اقترح الدكتور محمد المتولى إنشاء مبادرة تحت مسمى مستشفى أهالينا وجمع كل أطباء حلوان ومن يرغب بالانضمام إليهم من مستشفيات العزل لخدمة المواطنين وطمئنتهم وعلاج الحالات البسيطة.









وأوضح الدكتور شريف متولى، أن المبادرة بدأت فور تفعيل وزارة الصحة بروتوكول العزل المنزلي ، وأن الفكرة كانت بالبداية لخدمة أهالى منطقة حلوان المجاورين لهم فقط، وبعد ذلك بدأوا فى التوسع لخدمة كافة المناطق و المحافظات.









وقد بدأت المبادرة عبر إنشاء صفحة ومجموعة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تحت اسم مستشفى أهالينا، ليتمكن المواطنين من التواصل معهم عبرها بإرسال كافة تفاصيل الحالة المشتبه بها ليتم الرد عليهم فى أقرب وقت بالإجراء المقرر أن يتبع مع الحالة .





كما أوضح الطبيبان أنهم يتمنون من حميع الأطباء الراغبين بالمساعدة بسرعة الانضمام لهم للقضاء على هذا الوباء فى أسرع وقت وطمأنة المصريين جميعا .









قائلين : نتمنى انضمام أكبر عدد من الأطباء خلال نريد ما يزيد عن ٥٠٠ طبيب لمساعدتنا في ظل الإقبال المتسارع جدا من المواطنين علينا، حتى لو كانوا أطباء مصر بالخارج منتظرين دعمهم، مشيرا إلى أن الخدمة أونلاين ولا تتطلب وجود أحد بمصر .









مضيفين إلى أنه على من يرى في نفسه القدرة على المساعدة التطوعية بالمستشفى بدون مقابل ارسال رسالة واتس اب على الرقم 01021111250