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محافظات

مراجعة جميع الرخص.. حملة لرفع الإشغالات وإزالة الأكشاك غير المستغلة بسفاجا في البحر الأحمر

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:19 م
حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات
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إبراهيم جادالله
كلفت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، الإدارة الهندسية بإزالة التعديات والاشغالات بمنطقة مجلس المدينة جاء ذلك أثناء جولتها لرفع الإشغالات بشوارع المدينة .

تفقدت "المغربي" منطقة المجلس بجوار مسجد شباب سيدنا محمد وأمرت الإدارة الهندسية بإزالة الاكشاك الموجودة وغير المستغلة والتى تعد مأوى للكلاب الضالة حيث تم ترخيصها منذ سنوات دون استغلال اصحابها لها ورفع جميع الاشغالات وفتح الشوارع المغلقة.

وكلفت "رئيس المدينة" قسم المحلات بفحص جميع رخص الاكشاك وإلغاء تراخيص الاكشاك غير المستغلة والتنبيه على نظافة المنطقة المحيطة حولها أو متعديه على حرم الطريق العام والأرصفة.

وأضافت "المغربي" أنها لن تسمح مجددًا بوجود مخلفات بجانب أي كشك والتزام صاحب الترخيص بأعمال النظافة بمحيطه والحفاظ على الأرصفة والبلدورات مشيرةً الى انها ستتابع بالمرور الدوري على الأكشاك للنظر في مدى التزامها وإلغاء ترخيص الغير ملتزم .

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مراجعة جميع الرخص.. حملة لرفع الإشغالات وإزالة الأكشاك غير المستغلة بسفاجا في البحر الأحمر
مراجعة جميع الرخص.. حملة لرفع الإشغالات وإزالة الأكشاك غير المستغلة بسفاجا في البحر الأحمر
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