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محافظات

التفتيش على ٥٠ فندقا لاستقبال السياحة الداخلية بضوابط كورونا في البحر الأحمر

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
أعلنت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، عن استئناف عملية التفتيش على الفنادق التي تقدمت بطلبات لاستقبال سياحة داخلية بالبحر الأحمر، تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار. 

وقالت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، فى تصريحات صحفية اليوم "الثلاثاء"، إنه سيتم التفتيش من خلال اللجنة التى شكلتها وزارة السياحة على ضمان تطبيق الاشتراطات والضوابط التى أقرها مجلس الوزراء، كشرط لحصول الفنادق على شهادة السلامة والصحة، مشيرة إلى أن اللجنة تضم عضوا من مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، ووزارة الصحة، وعضو من غرفة المنشآت الفندقية.

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن عدد الفنادق التى تقدمت لاستقبال سياحة داخلية 50 فندقا وسيتم التفتيش عليها لضمان تطبيق الاشتراطات والضوابط من منحهم شهادة السلامة والصحة.

وأوضحت صالح أنه غير مسموح بتسكين أكثر من 3 أشخاص بالغرفة مع إلغاء نظام الأوبن بوفيه، وكذلك الحفاظ على المسافات بين طاولات الطعام، والتأكد من التعقيم الدائم والمستمر وكذلك ارتداء الكمامات والقفازات للعاملين داخل الفنادق.

وأشارت صالح إلى أنه سيتم التأكد من الأماكن المخصصة للعزل فى حالة وجود إصابات، ووجود طبيب وعيادة داخل كل فندق حيث تم من قبل تسليم 41 فندقا سياحيا بداية استقبال السياحة الداخلية لشهادات الصحة والسلامة، وتمت متابعة لجان التفتيش على تطبيق الاشتراطات بعد التشغيل وأثناء وجود النزلاء.
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