رابط التقدم للقبول برياض الأطفال للمدارس الرسمية بأسوان.. شاهد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان قواعد القبول برياض الأطفال للمدارس الرسمية الحكومية والرسمية لغات واللغات المتميزة من سن أربع سنوات إلى ما دون السادسة ، ويكون حساب السن أول أكتوبر 2020 .





أوضح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه فى إطار سعى الوزارة والمديرية وإداراتها لتقديم خدمة تعليمية أفضل، وتسهيلًا على أولياء الأمور فى إلحاق أبنائهم بالمدارس، وبشأن الإجراءات التى يجب إتباعها عند التقدم لإلحاق الأطفال بمدارس رياض الأطفال للعام 2020/2021 من خلال الشروط والقواعد والرابط للتقديم الخاص بمدارس رياض الأطفال الرسمية (لغات ولغات متميزة) اعتبارًا من 1/6/2020 وحتى 1/7/2020 بحيث يكون التسجيل على الموقع الإلكترونى: (http://www.aswan.gov.eg/kg.aspx)،





وأشار إلى أنه سيغلق الموقع يوم 2020/7/2 ، ولا يجوز الإستثناء من موعد التسجيل ، ولن ينظر لأى طلبات بعد هذا الموعد ، مع إلتزام المدارس بعدم قبول أى ملفات ورقية من ولى الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع، ولحين إعلان نتيجة تنسيق القبول .







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وأوضح عبد الكريم لطفي، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بأسوان أنه لا يجوز قبول الأطفال برياض الأطفال في سن الألزام ( ست سنوات ) طبقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، كما لايجوز استثناء أى طفل من موعد التقديم للإلتحاق بالمستوى الأول لرياض الاطفال.





وأشار إلى أنه سيتم إعلان مواعيد تقديم الإستمارات وفحص البيانات مع وجود الطفل عند تقديم استمارات التقدم بالمدرسة مع الألتزام واتخاذ كافة التدابير الوقائية أثناء التقديم مثل (أرتداء الكمامة – ووجود مسافة بين المتقدمين – ويكون مكان التقديم واسع وجيد التهوية ) على أن يتقدم ولى الامر بصورة من شهادة ميلاد الطفل وصورة من بطاقة الرقم القومى لولى الامر فى دوسيه ورقى على ان يقوم بالتوقيع على اقرار بمتابعة مراحل التنسيق حال اعلانها على ان يتم الاحتفاظ بها داخل دوسيه الطفل.





وأضاف مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بأسوان بأنه بالنسبة للراغبين فى الإلتحاق بالمدارس الرسمية المتميزة لغات يقوم ولي الأمر بترتيب المدارس التي تظهر له اثناء التسجيل علي الموقع ، وفي حالة عدم قبول الطفل بمدرسة اللغات المتميزة لأكتمال الكثافة بها يتم تنسيق الطفل علي مدارس اللغات الرسمية وفقًا لرغبة ولي الأمر بالرغبات ، وذلك في حدود السن والكثافة المتاحة ، ويتم توزيع الطفل علي أقرب مدرسة لنطاقه الجغرافي .





وتابع عبد الكريم لطفى بأنه يلتزم ولي الأمر باستيفاء كافه البيانات و الرغبات علما بأنه غير ملزم لولي الأمر استيفاء جميع الرغبات بالروضات المتميزه للغات فيمكنه ان يكتفى برغبه واحده او اثنتين بالاضافه إلى مدرسه رسميه للغات واحده وفقا لنطاقه الجغرافي وطبقا للقرار (285) لسنه 2014.





كما يقوم ولى الامر بطباعة استمارة التقدم الخاصة بالطفل من الموقع وتقديمها الى مقر اللجنة ( مع اصطحاب الطفل لمقابلته ) فور اعلان النتيجة على الموقع.





وفى حالة عدم استكمال الرغبات أو عدم تحقيقها حسب الكثافات للمدارس المتاحة فى الحى الجغرافى يتم تنسيق الطفل على أقرب مدرسة بالحى الجغرافى .





وفى حالة وجود اى بيان مخالف لأصول المستندات يتحمل ولى الأمر المسئولية القانونية ولن يعتد بعقود الايجار المسجلة بعد تاريخ التسجيل الالكترونى، وسيتم اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولي وفقًا لقواعد القبول المعلنة وهى لا تكسب صاحبها أية حقوق .





فيما يتم تقديم التظلمات فى خلال أسبوع من إعلان نتيجة التنسيق المبدئية وذلك بطباعة أستمارة التظلم من الموقع وتسليمها فى إدارة توجيه رياض الأطفال ، ولن ينظر لأى تظلمات ترد بعد الموعد المحدد للتظلم .





كما يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة لأستلام ملفات المقبولين وفقًا للكشف المرسل من المديرية وذلك لمراجعة البيانات والملفات ، وتكون جميع البيانات على مسئولية مدير المدرسة .حيث يتم ترتيب المتقدمين تنازليا حسب السن وترسل هذه الكشوف من ثلاث نسخ الى توجيه رياض الاطفال بالادارة فى موعد اقصاه الخميس الموافق 2020/7/9 على ان يتم اعلان النتائج بالروضة يوم الخميس الموافق 2020/7/23





ويلتزم كل مدير مدرسة بالموعد المحدد لتحصيل المصروفات من أولياء الأمور فى موعد اقصاه 15 يوم من ظهور نتيجة التنسيق حتى يتم تفعيل قائمة الأنتظار فى الموعد المحدد لذلك .والا سقط حق نجله فى القبول





ولاتقبل المدرسة اى تبرعات ( مادية أو عينية) من أولياء الأمور مقابل قبول ابنائهم بالروضة وتكون المسئولية القانونية على مدير المدرسة .





وسيتم اعلان النتيجة النهائية على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة اسوان وأخطار الادارات والمدارس رسميًا بنتيجة التنسيق ورقيًا معتمدة ، ويتم تسليمها الى المسئول بادارة المدرسة لاتمام كافة الاجراءات المطلوبة، ويتم الالتزام بهذه القواعد مع اعتبار الأمر هام وعاجل.