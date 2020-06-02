أبرزها الموقع الجغرافي.. تعليم أسوان تعلن قواعد تنسيق القبول لـ أولى ابتدائي 2021

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان القواعد العامة لتنسيق القبول للصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية للعام الدراسى الجديد 2020 / 2021.





ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه فى إطار سعى الوزارة والمديرية وإداراتها لتقديم خدمة تعليمية أفضل، وتسهيلًا على أولياء الأمور فى إلحاق أبنائهم بالمدارس، وبشأن الإجراءات التى يجب إتباعها عند التقدم لإلحاق التلاميذ بالصف الأول من المدارس البتدائية فقد تم فتح باب القبول بالصف الأول الإبتدائى للعام الدراسى 2020/2021 اعتبارًا من 1/6/2020 وحتى 30/6/2020 إلكترونيًا على موقع الوزارة.





وأشار الدكتور السيد الفيومي، إلى أن الخطوة الأولى تقبل التسجيل الإلكتروني في الفترة المحددة، بجانب قيام والى الأمر بتسجيل رغبات التقدم ومسموح لأكثر من مدرسة في حيز المربع السكني الدخول بالرقم القومي للتلميذ.





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وفى نفس السياق قال عبد الكريم لطفي، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بأسوان، إن الخطوة الثانية للتقديم تشمل التقديم الورقى وفحص ملفات المتقدمين فى الفترة من 1 /7 /2020 إلى 31 /7 /2020 ، ويتم تشكيل لجنة من المدرسة لاستلام الملفات الورقية وفق مجموعة من القواعد، والتي تتضمن قبول طلبات الالتحاق للصف الأول من الحلقة الابتدائية بالمدارس الرسمية لمن يبلغون سن السادسة وحينئذ يقبل الأطفال الذين تقع أعمارهم بين تسعة سنوات وست سنوات.





وأضاف عبد الكريم لطفى بأنه لا يجوز قبول أى تلميذ أو تلميذه بالصف الأول يقل سنه فى أول أكتوبر 2020 عن ست سنوات أو يزيد عن تسع سنوات، مع ضرورة الالتزام بالموقع الجغرافى المحدد من الإدارة التعليمية لكل مدرسة ، ولا يجوز الامتناع عن قبول طلبات الالتحاق المستوفاة للشروط طالما أن المتقدم من نطاق الموقع الجغرافى ومستوفى شرط السن، وتقدم صورة ضوئية حديثة لما يثبت ذلك (مثبت ببطاقة ولى الأمر العنوان أو إيصال نور أو التليفون أو الغاز أو سند ملكية للعقار).





وتابع مدير التعليم العام بأنه يحق للمدرسة إضافة القواعد التى تضمن بها الوصول إلى صحة البيانات بكل



طرق الإثبات وذلك للاستدلال والقبول من عدمه وتحت مسئولية المدرسة والإدارة التعليمية التابعة لها، كما يحظر تحصيل أى تبرعات مادية أو مواد عينية تحت أى مسمى عدا الرسوم المقررة من قبل الوزارة، والمدارس التى بها رياض أطفال عند بلوغهم سن الإلزام يطبق عليهن قواعد المربع السكنى بقبولهم بالصف الأول الابتدائى بالمدرسة ولا يعتبر إلحاقهم برياض الأطفال ملزمًا باستمرارهم بنفس المدرسة، ويتم إضافة بيانات التلاميذ المتقدمين لكل مدرسة على قاعدة البيانات المركزية المتاحة على بوابة الخدمة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم كما هو الحال لجميع التلاميذ المقيدين بالمدرسة.





وأكمل عبد الكريم لطفى بأنه فور الانتهاء من موعد التقديم تحرر كل مدرسة كشوفًا بأسماء وبيانات الأطفال المتقدمين مرتين ترتيبًا تنازليًا طبقًا للسن وترسل هذه الكشوف من ثلاث صور واضحة لمدير التعليم الإبتدائى بالإدارة ومعها مذكرة بعدد المقبولين والعدد الزائد عن حاجة كل مدرسة بالكشوف للتنسيق بأماكن أقرب مدرسة متاحة لهم فى مدارس مجاورة إن وجد ، ويعتبر مدير المدرسة مسئولًا بصفة شخصية عن التأكد من صحة مستند محل الإقامة بالمربع السكنى ومعه لجنة القبول.





وأردف بأن كل مدير عام إدارة تعليمية ضم موجه مالى وعضو شئون قانونية وعضو متابعة والتعلم الابتدائى بصفة لجنة متابعة تتابع القبول بالمدارس التى عليها إقبال شديد للوقوف على صحة وسلامة المستندات، ويتم الكشف الطبى على التلاميذ المقبولين بالصف الأول الابتدائى وفقًا للقواعد المقررة قبل بدء الدراسة بوقت كاف وتحديد مواعيد بالاتفاق بين الإدارة التعليمية والإدارة الصحية المختصة أو بمعرفة ولى الأمر وتحت مسئوليته ولا يكون القبول نهائيًا إلا بعد وصول نتيجة الكشف الطبى.





وأشار إلى أن التلاميذ الذين لم يتقدموا فى المواعيد المحددة للقيد والتسجيل فعلى ولى الأمر التقدم التقدم للإدارة التعليمية لآخذ الموافقة والتوجيه إلى التعليم الإبتدائى بالإدارة لتنسيقه طبقًا للقواعد المنظمة فى حدود الأماكن المتاحة ، وأخيرًا يتم إخطار التعليم الإتبدائى بالمديرية فى موعد عغايته الخميس 15 /8 /2020 بإحصاء مفصل بعدد المقبولين بكل مدرسة على حده وعدد الفصول والأماكن الشاغرة أن وجدت معتمد من الإدارة ، وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء بعاليه كلًا فيما يخصه.



