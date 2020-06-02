خاص.. المحكمة الرياضية الدولية ستقرر إعادة نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد





وذكر مصدر بنادي الوداد المغربي ، أن المحكمة الرياضية الدولية، بعد شهادات الأطراف المعنية، ستقرر بشكل رسمي سحب اللقب من نادي الترجي، وإعادة مباراة النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الفريقين، على ملعب محايد، لتحديد الفريق المتوج باللقب.





وأشار المصدر أن القرار سيصدر اليوم أو غدًا على أقصى تقدير، وإخبار الاتحاد الإفريقي به، لاعتماده وإعادة المباراة على ملعب محايد.





يذكر أن بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، قد تم منحه لنادي الترجي التونسي، باعتبار نادي الوداد منسحبًا، بعد اعتراضه على قرارات الحكم الجامبي باكاري جاساما، وعدم وجود تقنية الفار في المباراة.