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رياضة

خاص.. المحكمة الرياضية الدولية ستقرر إعادة نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
علم صدى البلد، أن المحكمة الرياضية الدولية، ستصدر قرارًا اليوم أو غدًا على أقصى تقدير، بإعادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين فريقي الترجي التونسي، والوداد المغربي.

وذكر مصدر بنادي الوداد المغربي، أن المحكمة الرياضية الدولية، بعد شهادات الأطراف المعنية، ستقرر بشكل رسمي سحب اللقب من نادي الترجي، وإعادة مباراة النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الفريقين، على ملعب محايد، لتحديد الفريق المتوج باللقب.

وأشار المصدر أن القرار سيصدر اليوم أو غدًا على أقصى تقدير، وإخبار الاتحاد الإفريقي به، لاعتماده وإعادة المباراة على ملعب محايد.

يذكر أن بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، قد تم منحه لنادي الترجي التونسي، باعتبار نادي الوداد منسحبًا، بعد اعتراضه على قرارات الحكم الجامبي باكاري جاساما، وعدم وجود تقنية الفار في المباراة.
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