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رياضة

إيريك بيكوي لاعب بتروجيت السابق: كنت مثلا أعلى لمحمد صلاح

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:36 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
أكد الغاني إيريك بيكوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت السابق، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، كان يريد أن يكون مثله عندما كان يلعب الأخير في المقاولون العرب.


وقال بيكوي في تصريحات لإذاعة "Nhyira": "كنت لاعبًا كبيرًا في مصر، محمد صلاح ولاعب مصري شاب آخر أرادا أن يكون مثلي".

وأضاف: "محمد صلاح لاعب ليفربول اختارني كنموذج يحتذى به، خلال أيامي في بتروجيت، كان صلاح لاعبًا شابًا يلعب في فريق الشباب في نادي المقاولون العرب".

وتابع اللاعب الغاني: "صلاح كان يلعب في الجناح الأيسر وكان يريد تسجيل المزيد من الأهداف لأنه يحب الهجوم، وكان يبكي أحيانًا لأن جهوده على الجناح لا تؤدي إلى أهداف".

وأتم بيكوي تصريحاته: "أحد مدربيه دفعه إلى الأمام مما ساعد على تقدمه قبل مغادرة مصر إلى نادي بازل السويسري".

جدير بالذكر أن بيكوي لعب في صفوف بتروجيت لمدة 4 سنوات من 2008 وحتى 2012، وسجل 25 هدفًا في 80 مباراة.
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